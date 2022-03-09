​MHRS ile hastane randevusu nasıl alınır? MHRS üzerinden hastane randevusu nasıl iptal edilir?

Hastanelerden iki şekilde randevu alabilirsiniz. İlk önce " Alo 182" çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

İkinci yöntem ise; www.mhrs.com.tr’den randevunuzu oluşturmak. WEB’den randevu oluşturmak için; daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyelik kaydınız var ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimden, dilediğiniz tarihe randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobil uygulama üzerinden nasıl randevu alınır?

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

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MHRS üzerinden randevu nasıl iptal edilir?

Randevu iptalini gerçekleştirebilmek için iki yöntem bulunuyor.

Bunlardan ilki, Çağrı merkezini aramak. Alo 182 çağrı merkezini arayarak TC kimlik numaranız ile randevu iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise, WEB’den randevunuzu iptal etmek. www.mhrs.com.tr adresine T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu geçmişi bölümüne tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçebilir ve randevunuzu iptal edebilirsiniz.