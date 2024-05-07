Mike Tyson-Jake Paul maçı için geri sayım başladı

Mike Tyson Jake Paul maçı için yaklaşırken yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman soruları, pek çok sporseverin araştırdığı konu arasında yerini aldı. Uzun bir süredir sporseverlerin beklediği organizasyon öncesinde "Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman?" sorusu sorgulanmaya başladı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman oynanacak?

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI KURALLARI NELER?

Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek. Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

MİKE TYSON KİMDİR?

Michael Gerard Tyson (popüler ismiyle Mike Tyson, 30 Haziran 1966), 1985-2005 yılları arasında kariyer yapmış eski bir Amerikalı profesyonel boksör. 1987'den 1990'a kadar, dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü; WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alan ve bunları art arda birleştiren tek boksör oldu. Boks geçmişlerinde, tüm zamanların en asi oyuncusu olarak tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda en genç ağır sıklet boks şampiyonu oldu. Rakibi olan Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt etmiştir. Mike Tyson 1988 yılında bir başka dev Larry Holmes'u da nakavt etmiştir. Çenesi çok sağlam ve hiç nakavt olmamış olan Larry Holmes, Mike Tyson karşısında 4 raunt dayanabildi. Yine 1988 yılında bir başka çenesi sağlam ve hiç yenilmemiş, nakavt olmamış Michael Spinks'i 1. rauntta nakavt etmiş ve galibiyet kazanmıştır. 1990'a kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazanan Tyson, ilk mağlubiyeti 1990 yılında Buster Douglas ile yaptığı karşılaşmada aldı ve WBC, WBA, IBF kemerlerini kaybetti.

Aynı yıl, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 3 yıl hapis ile cezalandırılmıştır. Bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı. Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Birliği'nin (WBA) Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanlarını elde etti. 1996'da Holyfield'a yenilerek WBA unvanını kaptırdı.

1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını kopardığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. İki yıl men cezası alan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Tyson, 1999 yılında tekrar ringlere döndü.

JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Joseph Paul (17 Ocak 1997 doğumlu) Amerikalı bir YouTuber, aktör ve profesyonel boksördür. Kariyerine Eylül 2013'te Vine'da videolar yayınlayarak başladı ve uygulama durdurulmadan önce 5,3 milyon takipçi ve 2 milyar görüntüleme elde etti. İki sezon boyunca Disney Channel dizisi Bizaardvark'ta Dirk Mann'ı canlandırdı . Paul, YouTube kanalını Mayıs 2014'te açtı ve 2017, 2018, 2021 ve 2023'te en yüksek ücretli YouTube içerik oluşturucularından biri olarak Forbes listesinde yer aldı. 2022 Forbes'un dünyanın en çok kazanan sporcuları listesi.