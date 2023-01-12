Milan 0-1 Torino Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Kupası son 16 turunda Milan ve Torino karşı karşıya geldi. Torino 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
MİLAN - TORİNO MAÇ ÖZETİ
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İtalya Kupası son 16 turunda Milan ve Torino karşı karşıya geldi. Torino 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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