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Milan 0-1 Torino Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Kupası son 16 turunda Milan evinde Torino’yu ağırladı. Torino maçın 69. dakikasında Koffi Djidji’nin ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Maçın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalarda dakika 114’de Michel Adopo’nun attığı golle Torino maçı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Milan - Torino maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milan 0-1 Torino Maç Özeti İzle (VİDEO)
Milan 0-1 Torino maç özeti

İtalya Kupası son 16 turunda Milan ve Torino karşı karşıya geldi. Torino 10 kişi kaldığı maçta uzatmalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

MİLAN - TORİNO MAÇ ÖZETİ

  • Milan - Torino maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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