Almanya Bundesliga Ligi 20. hafta açılış maçında Schalke evinde Wolfsburg’u konuk etti. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Ligde 6 maçtır galibiyete hasret olan Schalke 04 bu sezon oynadığı 20 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Bu maçlardan 6 ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçlarla Schalke ligde 12 puanla son sırada yer alırken Wolfsburg 30 puanla 7. sırada yer aldı. Schalke 04 - Wolfsburg maç özetine ve Almanya Bundesliga puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.