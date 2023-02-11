|
Özgün

Milan 5 maç sonra kazandı

İtalya Serie A 22. haftasında Milan evinde Torino’yu konuk etti. Evinde maçı 1-0 kazanan Milan 5 maç sonra galibiyete ulaşarak ligde maç fazlasıyla 41 puanla 3. sırada yer aldı. Torino ise 30 puanla 7. sırada yer aldı. Galibiyeti getiren golü dakika 62’de Olivier Giroud kaydetti. Milan - Torino maç özetine ve İtalya Serie A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:35 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milan 1-0 Torino

Milan 1-0 Torino

#Milan
#Torino
#maç özeti
#puan durumu
#Olivier Giroud
29 dakika önce
default-profile-img
Milan 5 maç sonra kazandı
Türk askerleri deprem bölgelerine helikopterle ulaştı
Deniz Baykal hayatını kaybetti
Mehmetçikten köylere havadan yardım
Deprem bölgesinde hava durumu nasıl? (11 Şubat 2023)
Depremzedeler İstanbul'da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.