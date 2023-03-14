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Milan - Salernitana maçından kazanan çıkmadı: 1-1

İtalya Serie A 26. hafta son maçında Milan evinde Salernitana’yı konuk etti. Salernitana zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 45’ Olivier Giroud ve 61’ Boulaye Dia’dan geldi. Milan bu sonuçla 48 puanla 4. sırada yer alırken Salernitana 26 puanla 16. sırada yer aldı. Milan - Salernitana maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:16 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Milan 1-1 Salernitana

Milan 1-1 Salernitana

İtalya Serie A 26. haftasında Milan ve Salernitana karşı karşıya geldi. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

MİLAN - SALERNİTANA MAÇ ÖZETİ

Milan - Salernitana maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU



#Milan
#Salernitana
#maç özeti
#Olivier Giroud
#Boulaye Dia
1 saat önce
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Milan - Salernitana maçından kazanan çıkmadı: 1-1
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