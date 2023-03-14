Milan 1-1 Salernitana
İtalya Serie A 26. haftasında Milan ve Salernitana karşı karşıya geldi. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
MİLAN - SALERNİTANA MAÇ ÖZETİ
MİLAN - SALERNİTANA MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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#Olivier Giroud
#Boulaye Dia
1 saat önce
Milan - Salernitana maçından kazanan çıkmadı: 1-1
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