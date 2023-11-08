|
Özgün

Milan, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda PSG'yi 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında Milan evinde PSG’yi konuk etti. Milan Rafael Leao ve Olivier Giroud’un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. PSG’nin tek golü Milan Skriniar’dan geldi. Milan bu sonuçla puanını 5’e çıkararak 3. sırada yer aldı. PSG ise 6 puanla 2. sırada yer aldı. Milan - PSG maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçları haberimizde.

09:48 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında Milan evinde PSG’yi 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında Milan evinde PSG’yi 2-1 mağlup etti.

Milan,
F Grubu 4. haftasında evinde PSG ile karşılaştı. Maç Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 9’ Milan Skriniar, 12’ Rafael Leao ve 50’ Olivier Giroud’dan geldi. Milan - PSG maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

MİLAN - PSG MAÇ ÖZETİ

Milan - PSG maç özetini izlemek için

MİLAN - PSG MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI







#Milan
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'e konuk olacak