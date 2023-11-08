Milan,

F Grubu 4. haftasında evinde PSG ile karşılaştı. Maç Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 9’ Milan Skriniar, 12’ Rafael Leao ve 50’ Olivier Giroud’dan geldi. Milan - PSG maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.