UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. haftasında Milan evinde PSG’yi 2-1 mağlup etti.
Milan,
F Grubu 4. haftasında evinde PSG ile karşılaştı. Maç Milan’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 9’ Milan Skriniar, 12’ Rafael Leao ve 50’ Olivier Giroud’dan geldi. Milan - PSG maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
MİLAN - PSG MAÇ ÖZETİ
MİLAN - PSG MAÇ ÖZETİ
MİLAN - PSG MAÇ SONUCU
MİLAN - PSG MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Milan
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
2 saat önce