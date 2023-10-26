Türk savunma sanayii Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin en önemli teknoloji geliştirme projelerinden milli muharip uçak KAAN'ı ilk uçuşuna hazırlıyor. Milli muharip uçağı KAAN, bu yıl ilk uçuş öncesi kritik aşamalardan birini daha başarıyla tamamladı. Statik ve mukavemet testlerinden geçen KAAN için geri sayım başladı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Milli muharip uçağı KAAN hakkında önemli bilgiler verdi. Peki, Milli muharip uçağı KAAN özellikleri neler? İşte sorunun cevabı.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI KAAN ÖZELLİKLERİ NELER?

BOYUTLAR

> Kanat Açıklığı 14 m (46 ft)

> Uzunluk 21 m (69 ft)

> Yükseklik 6 m (20 ft)

TEKNİK ÖZELLİKLER

> Itki 2x 29.000 lb

> Azami Hız 1,8 Mach

> Servis Tavanı 55.000 ft

> Pozitif / Negatif G Limiti +9g / 3,5g

KAAN üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

ile sağlamaktadır.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti için nice 100 yıllar diledi.

En önemli gündemlerinin KAAN projesi olduğuna dile getiren Kotil, "KAAN inşallah bu yıl sonunda uçacak. Onun için çok özel bir gayret içindeyiz. Bu sabah şirkete gelince KAAN'ı ziyaret ettim, onu ziyaret etmek bir alışkanlık oldu. İyi gidiyor, yıl sonu sözümüzü inşallah Allah tutmamızı nasip eder. Statik testlerden, mukavemet testlerinden geçti. İçindeki ekstra ekipmanlar yerleştiriliyor. İniş takımları takılacak. Daha önce vardı ama bu kez uçacak iniş takımları takılacak. Bütün gayretimiz KAAN'ı 100. yılımızda gökyüzünde görmek için." ifadelerini kullandı.

KAAN'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğuna dikkati çeken Kotil, uçakla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kocaman bir uçak. HÜRJET'i cebine iki kere sokup çıkarıyor. İki tane de F-16'yı yanında taşır, o kadar büyük bir uçak. Şu anda Amerikalılar, Çinliler, Ruslar'ın elinde olan uçağın muadili. Avrupalılar'da yok bu uçaktan. Japonya, Güney Kore uçak yaptı ama bu klasta değil. Bunu göz önüne alırsak bu stratejik bir aset. İlk uçuşla uçurabildiğimizi göstereceğiz. Yani o kadar dev yapıyı havada tutabiliyorsak, stabil olarak kontrol edebiliyorsak arkası gelir. Bu yılki en önemli hediyemiz KAAN olacak, bahtı açık olsun inşallah."















