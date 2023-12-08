NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Gecenin diğer yarı final mücadelesinde Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu. Myles Turner'ın 26 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 27 sayı, 15 asistle "double double" yaptığı Pacers'ta, Obi Toppin 14 sayı, 6 ribauntla oynadı. Milwaukee Bucks - Indiana Pacers maç özeti haberimizde.
MİLWAUKEE BUCKS - INDİANA PACERS MAÇ ÖZETİ
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Los Angeles Lakers - Indiana Pacers, Final mücadelesi, 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak.