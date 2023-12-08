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Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, NBA sezon içi turnuvası finalinde Lakers'ın rakibi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvası yarı finalde Pacers deplasmanda Bucks ile karşılaştı. Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu. Myles Turner'ın 26 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 27 sayı, 15 asistle "double double" yaptığı Pacers'ta, Obi Toppin 14 sayı, 6 ribauntla oynadı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt, Khris Middleton 20 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi. Milwaukee Bucks - Indiana Pacers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:18 - 8/12/2023 Friday
Yeni Şafak
NBA sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu.
NBA sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu.

NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Gecenin diğer yarı final mücadelesinde Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu. Myles Turner'ın 26 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 27 sayı, 15 asistle "double double" yaptığı Pacers'ta, Obi Toppin 14 sayı, 6 ribauntla oynadı. Milwaukee Bucks - Indiana Pacers maç özeti haberimizde.

MİLWAUKEE BUCKS - INDİANA PACERS MAÇ ÖZETİ

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers, Final mücadelesi, 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak.





#Milwaukee Bucks
#Indiana Pacers
#NBA
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