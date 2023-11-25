Amerikan Basketbol Ligi’nde Milwaukee Bucks evinde Washington Wizards'ı 131-128 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi’nde Milwaukee Bucks evinde Washington Wizards'ı 131-128 yendi. Bucks'ta Lopez 39 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist, Lillard 31 sayı, 7 ribaunt ve 10 asist, Antetokounmpo ise 31 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Wizards'ta Jordan Poole 26 sayı ve 7 asist yaparken, Tyus Jones ve Kyle Kuzma skora 22'şer sayılık katkı verdi. Milwaukee Bucks - Washington Wizards maç özeti haberimizde.
MİLWAUKEE BUCKS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Orlando Magic-Boston Celtics: 113-96
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 89-110
New York Knicks-Miami Heat: 100-98
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 121-108
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-124
Houston Rockets-Denver Nuggets: 105-86
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 131-128
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 136-113
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 118-112
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-116