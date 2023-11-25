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NBA'de Milwaukee Bucks evinde Washington Wizards'ı 131-128 yendi

NBA’de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ve Brook Lopez 3'lüsünün 101 sayı atarak yıldızlaştığı maçta Washington Wizards'ı 131-128 yendi. Bucks'ta Lopez 39 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist, Lillard 31 sayı, 7 ribaunt ve 10 asist, Antetokounmpo ise 31 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Milwaukee Bucks - Washington Wizards maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:34 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Amerikan Basketbol Ligi’nde Milwaukee Bucks evinde Washington Wizards'ı 131-128 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde Milwaukee Bucks evinde Washington Wizards'ı 131-128 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi’nde Milwaukee Bucks evinde Washington Wizards'ı 131-128 yendi. Bucks'ta Lopez 39 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist, Lillard 31 sayı, 7 ribaunt ve 10 asist, Antetokounmpo ise 31 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Wizards'ta Jordan Poole 26 sayı ve 7 asist yaparken, Tyus Jones ve Kyle Kuzma skora 22'şer sayılık katkı verdi. Milwaukee Bucks - Washington Wizards maç özeti haberimizde.

MİLWAUKEE BUCKS - WASHİNGTON WİZARDS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Orlando Magic-Boston Celtics: 113-96

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 89-110

New York Knicks-Miami Heat: 100-98

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 121-108

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-124

Houston Rockets-Denver Nuggets: 105-86

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 131-128

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 136-113

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 118-112

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-116




#Milwaukee Bucks
#Washington Wizards
#NBA
29 dakika önce
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