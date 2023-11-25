‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu milli aranın sona ermesiyle birlikte yanıt aramaya başladı. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi tüm dünyadan liglerde yeni hafta heyecanı başladı. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de bugün toplamda 8 maç oynanacak. Premier Lig’de 7, La Liga’da 4, Serie A’da 3 ve Bundesliga’da 6 maç oynanacak. Günün en önemli maçı Premier Lig’de Manchester City ve Liverpool karşılaşması olacak. 25 Kasım Cumartesi tüm dünyadan günün maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.