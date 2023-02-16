Üç ayların ilki olan Receb-i şerifin 27. gecesi Miraç gecesidir. Receb-i şerifin en en önemli günlerinden olan Miraç gecesinin, Resulullah Efendimiz (s.a.v.)’in yaşadıkları ve gördükleri bakımından İslam dünyası için önemi büyüktür. Birçok fazileti bulunan bu gecede Müslümanların ibadet, dua ve zikirle meşgul olması tavsiye edilmektedir. Peki Miraç gecesi ne zaman? Miraç gecesinde ne oldu? Miraç gecesi Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu? İşte merak ettiğiniz bütün soruların yanıtları.