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Miraç gecesi ne zaman 2023?

Mirac gecesi, Recep ayının 27. gününde eda edilen ve mübarek Ramazan'a bir adım daha yaklaştığımızın göstergesidir. Miraç gecesi tarihi, Diyanet İşleri'nin dini günler takviminin paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte Diyanet İşleri dini günler takvim ile 2023 Miraç gecesi tarihi...

09:47 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Miraç gecesi

Miraç gecesi

Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri gördüğü gece olarak bilinen Miraç gecesi, İslam dininde önemli günlerden bir tanesidir. Miraç gecesi 2023 yılı Diyanet takvimin ile belirlendi.

MİRAÇ GECESİ NE ZAMAN 2023?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşmişti.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

MİRAÇ GECESİ NE OLMUŞTUR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başladı.

Şaban ayı ise 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.



#miraç
#miraç gecesi
#miraç kandili
#recep ayı
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Miraç gecesi ne zaman 2023?
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