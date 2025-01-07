Mübarek aylardan recep ayında idrak edilecek olan Miraç kandili için az bir süre kaldı. İbadetlerin artarak devam edeceği bu özel gecede binbir mağrifet bulunuyor. Müslümanların özlemle beklediği gecelerden biri olan miraç gecesinde neler olduğunu, isra ve miraç anlamlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 2025 Miraç kandili tarihi ve bu özel günün anlamı...





MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?





2025 Diyanet takvimine göre, recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç kandili bu sene 26 Ocak Pazar tarihinde ihya edilecek.





İSRRA VE MİRAÇ ANLAMI NEDİR?





İsra: Gece yürüyüşü demektir.





Miraç : Yükseğe çıkmak ve merdiven manalarına gelir.





İslâm ıstılahında ise, İsra; Peygamber (s.a.v)in Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, Miraç ise Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mucizevi bir yolculuktur.

MİRAÇ NE ŞEKİLDE VUKU BULMUŞTUR?





İsra ve miraç olayların nasıl meydana geldiği hakkında islam alimleri farklı görüşler ortaya koymuştur. Bazıları hem beden hem de ruhla gerçekleştiğini söylerken, bir kısım alimler ise Efendimizin bedeninin yatağından ayrılmadığını sadece ruhla vukuu bulduğunu ifade etmişlerdir.





Hadis kaynakları ile siyer kitaplarında isrâ ve mi‘racla ilgili birçok rivayet mevcuttur. Buhârî ve Müslim’de yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etmiştir: Bir gece Resûlullah, Kâbe’de Hicr veya Hatîm denilen yerde iken -bazı rivayetlerde uykuda bulunduğu sırada veya uyku ile uyanıklık arası bir halde- Cebrâil geldi; göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurup kapattı. Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis’e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ’da iki rek‘at namaz kılıp dışarı çıktığında Cebrâil biri süt, diğeri şarap dolu iki kap getirdi. Resûlullah süt dolu kabı seçince Cebrâil kendisine “fıtratı seçtin” dedi, ardından onu alıp dünya semasına yükseltti. Semaların her birinde sırasıyla Âdem, Îsâ, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberlerle görüştü; Rabbi sevgilisine bir takım manevi ihsanlarda bulundu.





MİRAÇ KANDİLİNİ ÖNEMİ VE ANLAMI





Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez. Miraç Kandili gecesinde Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekir. Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.





Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.





MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?





Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:





1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.





2- Salat ü selâm okumak.





3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.





4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.





KANDİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ





1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli





2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli





3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı





5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.





6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli





7. Bol bol zikir yapılmalı.





8. Üzerimizde hakkı olanlarla helalleşip rızaları alınmalı.





9.Küs ve dargın olanlar barışmalı ve barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.





10.Rahmet ikliminden istifade için Rahmanın kapısı çalınmalı dua anahtarırla rahmet kapısından içeri girip Rahmanın rahmeti istenmeli





11.Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.





12.Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.





13.Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.





14.Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakat yerine getirilmeli.





15.Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon vb. vasıtalarla tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



