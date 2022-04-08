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Özgün Miyom ameliyatı tehlikeli mi? Miyom nedir?
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Miyom ameliyatı tehlikeli mi? Miyom nedir?

Miyom ile ilgili detaylar sosyal medyada Gülşah Gizem Angı girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından gündeme geldi. Miyom nedir, nasıl oluşur? Miyom ameliyatı tehlikeli midir? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Miyom ameliyatı nasıl yapılır? Tehlikeli midir?
miyom ameliyatı

Antalya’da turizm sektöründe çalışan Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti. Miyom ameliyatında hayatını kaybeden genç turizmci gündeme bomba gibi düşerken, internet üzerinde miyom ameliyatı nedir? Miyom ameliyatı nasıl yapılır? Soruları araştırılmaya başlandı.

MİYOM NEDİR?

Rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olan myomlar rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Düzgün sınırlı kitleler olup farklı yerleşimlerde (intramural, subseröz, intrakaviter, saplı vb .) olabilirler.

Neden olarak östrojen hormonu suçlanmakla birlikte, ailesel yatkınlığın rol oynadığı bilinmektedir. Hormon bağımlı bir tümör olup, üreme döneminde 5 kadından birinde(%20) görülmektedir.

Menapozla birlikte hormon düzeylerinin azalmasına bağlı olarak boyutlarında küçülme izlenmektedir. Obez ve doğum yapmayan hastalarda daha sık izlenirler.

Gebelikte, boyutları artıp ağrıya neden olmanın yanında, büyük boyutlardaki ve rahim kavite boşluğuna bası yapan subseröz myomlar kısırlık, düşük, tekrarlayan gebelik kaybı, erken doğum tehtidine neden olmaktadırlar.

MİYOM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

  • Genelde iyi huylu olup %0.1-0.5 oranında kötü huylu tümöre dönüşüm izlenmekte olup , ani büyüme, şüpheli görünümü olan myomlar tedavi edilmeli ve myomu olan hastalar düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.
  • Tedavide hastanın yaşı, semptomların varlığı ve şiddeti, myom boyutu ve yerleşim yerine göre değişmekte olup gözlemsel, medikal ve cerrahi tedavi (açık, histeresopik,laparaskopik olarak ) seçenekleri uygulanmaktadır.

MİYOM AMELİYATI NEDİR?

Miyom ameliyatı bu oluşumlara sahip kişilerde gebelik istemi bulunması ve mevcut miyomların gebeliğin sürdürülmesi adına risk teşkil etmesi halinde başvurulan tedavi şeklidir. Cerrahi girişimler ile büyük veya çok sayıda miyomun temizlenmesi sağlanabilir. Myomektomi olarak isimlendirilen bu prosedür açık ameliyat veya laparoskopik (kapalı) şekilde gerçekleştirilebilir. Laparoskopik myomektomide kamera ve cerrahi aletlerin karın içerisine geçebilmesi adına karın bölgesine küçük kesiler (insizyonlar) atılır. Laparoskopik cerrahi müdahale sonrasında miyomların tekrar büyüme riski mevcuttur. Laparoskopik ameliyatın sonrasında kişiler genellikle geceyi hastanede gözlem altında geçirirler ancak iyileşme süreleri açık miyom ameliyatına göre daha hızlıdır.

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