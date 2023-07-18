MKE'nin kapsül fabrikasında patlama: 4 yaralı

Ankara , Mamak ilçesi Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile birlikte fabrikada yangın çıktı. Patlama sesi çevrede geniş bir alanda duyulurken, yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangın, ormana da sıçradı.

4 İŞÇİ YARALANDI

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.









Mamak ilçesi Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama ile birlikte fabrikada yangın çıktı. Patlama sesi çevrede geniş bir alanda duyulurken, yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangın, ormana da sıçradı.

Patlamanın ardından işçiler tahliye edilirken, bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) ekibi de bölgeye sevk edildi. KBRN ekibi ve diğer ekipler, kapsül bölümünde patlamaların küçük çaplı devam etmesi nedeniyle müdahale etmekte güçlük yaşadı. Patlamalar sırasında çevrede de panik yaşandı. Ekipler, hem fabrika hem de ormanda yangını söndürmek için çalışma başlattı.





Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: KÜÇÜK PATLAMALAR DUYUYORUZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, patlama ile birlikte fabrikadaki tüm işçilerin tahliye edildiğini söyleyerek, "Çevre güvenliği önlemi alınmış durumda. Önlemler maksimum seviyede alındı. Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mamak Kayaş Caddesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kapsül Fabrikası'nda çıkan yangına ekiplerimiz anlık olarak müdahalede bulundu. Ormanlık alana da sirayet eden yangını kontrol altına almak için MKE ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

1931 yılında kurulan MKE Kapsül Fabrikası'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatı ihtiyacına yönelik; yanıltıcı mühimmatlar, çeşitli kapsüller ve piroteknik mühimmatları, ses, ışık ve gaz mühimmatı üretimi yapılıyor.











