Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Molde - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
MOLDE - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MOLDE
1 Jacob Karlstrom
19 Eirik Haugan
25 Anders Hagelskjær
31 Mathias Fjörtoft Lövik
8 Sivert Heggheim Mannsverk
14 Erling Knudtzon
22 Magnus Grødem
4 Benjamin Hansen
9 Veton Berisha
10 Eric Kitolano
20 Kristian Eriksen
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
25 Victor Nelsson
42 Abdülkerim Bardakçı
93 Sacha Boey
27 Sergio Oliveira
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz