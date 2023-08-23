Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesi ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Norveç ekibi Molde’ye konuk olacak. Aker Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçı kazanan sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. Galatasaray deplasmanda oynadığı son altı Avrupa kupası maçının beşinde gol yemedi. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.