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Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Molde - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Norveç takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Galatasaray, iki mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılar Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için deplasmanda ilk maçta en iyi skoru elde etmek için sahaya çıkacak. Molde - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:43 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Molde - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Molde - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MOLDE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MOLDE

1 Jacob Karlstrom

19 Eirik Haugan

25 Anders Hagelskjær

31 Mathias Fjörtoft Lövik

8 Sivert Heggheim Mannsverk

14 Erling Knudtzon

22 Magnus Grødem

4 Benjamin Hansen

9 Veton Berisha

10 Eric Kitolano

20 Kristian Eriksen

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

25 Victor Nelsson

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

27 Sergio Oliveira

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

MOLDE - GALATASARAY CANLI SKOR




#Molde
#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
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