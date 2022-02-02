Molnupiravir nedir? Molnupiravirin etkisi nasıldır?

Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaçtır. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak içi kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.

MOLNUPİRAVİR İLACI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Covid-19'a karşı geliştirilen ilaç, ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretildi. Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak biliniyor.