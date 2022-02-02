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Molnupiravir nedir? Molnupiravirin etkisi nasıldır?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada Bakan Koca, molnupiravir ilacının 65 yaş üstü ve kronik hastalarda gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Haberin ardından molnupiravir ilacı ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, molnupiravir nedir, monupiravirin etkileri nelerdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Molnupiravir nedir? Molnupiravirin etkisi nasıldır?
molnupiravir

Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaçtır. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak içi kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.

MOLNUPİRAVİR İLACI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Covid-19'a karşı geliştirilen ilaç, ABD merkezli ilaç şirketi MSD ve Ridgeback Bioterapötiks tarafından üretildi. Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak biliniyor.

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