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Leverkusen penaltılarla turladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Monaco evinde Bayer Leverkusen’i konuk etti. İlk maçtan 3-2 galip gelen Monaco evinde Bayer Leverkusene 3-2 mağlup oldu. Uzatmalara giden maçta eşitlik bozuldu ve penaltı atışlarına geçildi. Bayer Leverkusen penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı. Goller dakika 13’ Florian Wirtz, 19’ Wissam Ben Yedder, 21’ Exequiel Palacios, 58’ Amine Adli ve 84’ Breel Embolo’dan geldi. Monaco - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:05 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Monaco 2-3 Bayer Leverkusen

Monaco 2-3 Bayer Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Monaco ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası Bayer Leverkusen’in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda eşitlik bozulmadı ve Leverkusen penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup etti. İşte özet.

MONACO - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ

Monaco - Bayer Leverkusen maç özetini izlemek için



#Monaco
#Bayer Leverkusen
#maç özeti
#UEFA
#Avrupa Ligi
#son 16 turu
#play-off
1 saat önce
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Leverkusen penaltılarla turladı
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