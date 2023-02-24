Monaco 2-3 Bayer Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Monaco ve Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası Bayer Leverkusen’in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda eşitlik bozulmadı ve Leverkusen penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup etti. İşte özet.
MONACO - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ
MONACO - BAYER LEVERKUSEN MAÇ ÖZETİ
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1 saat önce
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