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B3'ten B1'e... Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ne anlama geliyor?

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekti, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Moody’s, Türkiye'ye yönelik yorumunda enflasyondaki iyileşmeye dikkat çekti.

10:19 - 20/07/2024 السبت
Yeni Şafak
Moodys
Moodys

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Türkiye'nin genel seçimlerin ardından uluslararası finans çevreleri tarafından kabul edilen ekonomi politikalara geçmesi, birçok olumlu habere neden oldu.

Moody's kararını açıkladı

luslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

'Enflasyon vurgusu'

Bunun Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada, "Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmesi başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

'Merkez'in kredibilitesi hızla arttı'

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.



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#moodys kredi notu
#enflasyon
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