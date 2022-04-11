Son Dakika: Motorine indirim mi geliyor? 11 Nisan 2022 güncel benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Son zamanlarda oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi motorin ve benzin fiyatları olabilir. Yarından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 11 nisan 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, haberimizin detayları sizlerle...
Son zamanlarda oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi motorin ve benzin fiyatları olabilir. Yarından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 11 nisan 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, haberimizin detayları sizlerle...
Motorine ne kadar indirim geliyor?
Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Pazartesi ve salı günleri arasında ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.
REKLAM
Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.