Son Dakika: Motorine indirim mi geliyor? 11 Nisan 2022 güncel benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları Son zamanlarda oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi motorin ve benzin fiyatları olabilir. Yarından itibaren motorine 1 lira 5 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 11 nisan 2022 motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, haberimizin detayları sizlerle...

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