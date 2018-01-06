MSB 2017 yılı uzman erbaş temini başvuru sonuçları ve sınav tarihleri

2017 yılı uzman erbaş temini başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarında yer alan adaylar sınavlara girmeye hak kazanacak. İlk grup 10 Ocak 2018 tarihinde sınava girecek ve ardından da ikinci grup da 23 Ocak 2018 tarihinde sınavlara giriş sağlayacak. İşte MBS 2017 yılı uzman erbaş temini başvuru sonuçları.

2017 yılı uzman erbaş temini başvuru sonuçları

Aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava davet edilip edilmediğinizi öğrenebilir ve hangi tarihte sınava gireceğinizi sorgulayabilirsiniz.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2017 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı “2017 Yılı Uzman Erbaş Temini” kapsamında 10 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday çağrıları iki grup halinde planlanmıştır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan birinci grup adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)’da hazır bulunacaklardır.

3. 31 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan ikinci grup sınavları için çağrı ilanı 23 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacaktır.

4. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

6. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıklarınca, Başvuru Kılavuzu TABLO-3’te belirtilen esaslara göre “Nitelik Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir. (3 aydan az çalışılmış, hakkında kanaat oluşmamış adaya “Henüz Bir Kanaat Edinilememiştir” şeklinde nitelik belgesi düzenlenir.)

7. İlköğretim mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız