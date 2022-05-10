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Sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçları açıklandı! personeltemin.msb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde alınacak sözleşmeli er temini ön başvuru sonuçlarını yayınladı. Sözleşmeli er olmak isteyen binlerce aday sonuç ekranına yoğunlaştı. MSB sözleşmeli er temini için ön başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr sayfasından öğreniliyor. Peki, sözleşmeli er maaşları 2022 ne kadar? Sözleşmali er başvurusu için gerekli şartlar neler? MSB sözleşmeli er alımı İşte Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er ön başvuru sonuç ekranı ve sözleşmeli er temini hakkında ayırntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB sözleşmeli er alıımı 2022: E-Devlet sözleşmeli er ön başvuru sonuç sorgula!
MSB sözleşmeli er ön başvuru sonuç ekranı

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Temini Ön Başvuru sonuçlarını duyurdu. MSB Personel Temin adresi üzerinden yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınacak olan sözleşmeli er temini için ön başvuru sonuçları açıklandı.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/2 Dönem) Sözleşmeli Er Temini duyurusu https://personeltemin.msb.gov.... adresinden yayımlandı.

Başvuru sonucu, e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra 'Tercihlerim' menüsü altından öğrenilebilecek.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 17 Mayıs - 17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞI 2022 NE KADAR?

6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

Sözleşmeli er maaşları 2022 yılında %30.50 oranında zam yapılmıştır. Bu zamla beraber doğu ve batıda görev yapanlar olarak maaş ödemeleri değişmektedir çünkü ekstra tazminatlar yansımaktadır.

2022 yılı içi Sözleşmeli Er maaşı : 5700 TL dir.

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