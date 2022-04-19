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MSÜ 2022 tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

Geçtiğimiz günlerde MSÜ tercihleri ve taban puanlarının açıklanmasıyla beraber MSÜ 2022 tercih tarihleri adayların en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi oldu. Geçtiğimiz yıl erkek adaylar için Hava Harp Okulu sayısal puan türü taban puanı 356,62842 olurken, Kara Harp Okulu sayısal puan türü taban puanı ise 310,41812 olarak açıklanmıştı. Peki, MSÜ 2022 tercihleri ne zamana kadar ve nasıl yapılır? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ 2022 taban puanları: MSÜ tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılır?
MSÜ 2022 tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılır?

MSÜ sınavına giren adayların sınav sonuçları 14 nisan tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar MSÜ 2022 tercihlerinin ne zamana kadar ne nasıl yapılacağını hız kesmeden araştırmaya başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirilecek. Konu ile ilgili kurum tarafından açıklamada, adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapabilecekleri ifade edildi. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak. İşte detaylar...

MSÜ 2022 tercihleri ne zaman yapılacak?

  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.
  • Adaylar Harp Okulları için;
  • 1) Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
  • 2) Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
  • 3) Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
  • 4) Deniz Harp Okulu (DHO),
  • 5) Hava Harp Okulu (HHO),
  • 6) Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO
  • Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
  • 1) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
  • 2) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
  • 3) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
  • 4) Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
  • 5) Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

MSÜ taban puanları;

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.... genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.... adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

MSÜ tercih ekranı personeltemin.msb.gov | 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?
ÖZGÜN
MSÜ tercih ekranı personeltemin.msb.gov | 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?
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