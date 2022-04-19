MSÜ tercih ekranı personeltemin.msb.gov | 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?

27 Mart'ta uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Söz konusu sınavın ardından MSÜ tercihleri için süreç başladı. Peki, MSÜ 2022 tercihleri nasıl yapılacak?

2022 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden yapabilecek.

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.... genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.... adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

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MSÜ 2022 TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Milii Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapabilecekleri açıklandı.