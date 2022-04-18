2022 MSÜ Taban Puanları: MSÜ taban puanları belli oldu mu? (Kadın- Erkek Astsubay)

14 Nisan'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihlerini bekleyen adaylar için MSÜ 2022 taban puanları bekleniyor. İşte 2022 MSÜ kadın, erkek astsubay taban puanları...
MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2022 yılındaki taban puanlar şu şekildeydi:
- MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021
- HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
- KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
- DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
- KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
- MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021
- HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
- KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
- DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
- KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... adresi üzerinden yayınlanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları belirtilen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
2022 yılı MSÜ sınavına katılım sağlayan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.... internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında internet üzerinden tercihini yapamayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.