2022 MSÜ Taban Puanları: MSÜ taban puanları belli oldu mu? (Kadın- Erkek Astsubay) Milli Savunma Üniversitesi taban puanları belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ erkek, kadın, astsubay, subay puanları gündemde ve araştırılıyor. 2022 MSÜ sonuçları belli oldu ve harp okullarına alınacak adayların puanları sorgulanıyor. Adaylar puanlarına göre girmek istedikleri bölüme dair tercih yapacak. Peki, MSÜ taban puanları nasıl sorgulanır? İşte 2022 MSÜ Hava, Kara, Deniz harp okulu taban puanları...

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