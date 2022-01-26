Özgün MSÜ 2022 sınavı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ son başvuru tarihi ne?
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MSÜ 2022 sınavı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ son başvuru tarihi ne?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları başladı. 13 Ocak'ta başlayan MSÜ sınavı başvuruları devam ederken henüz başvuru yapmamış olam adaylar "MSÜ başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MSÜ 2022 başvurusu nasıl yapılır? MSÜ son başvuru günü ne? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ 2022 sınavı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ son başvuru tarihi ne?
msü 2022

Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavı başvurularında son güne yaklaşılıyor. Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ÖSYM üzerinden alınmaya devam ediyor. Peki başvurular nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tarihini ve başvuru takvimini duyurdu.

27 Mart 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan sınavın başvuruları ise 13 Ocak-09 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.g... internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MSÜ 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022 MSÜ başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden başvuru ücretini tamamladıktan sonra ödemeler ekranından başvuru ücretini de yatırabilecek.

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

27 Mart 2022 tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sonuçlar 14 Nisan’da erişime açılacak.

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