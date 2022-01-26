MSÜ 2022 sınavı başvurusu nasıl yapılır? MSÜ son başvuru tarihi ne? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları başladı. 13 Ocak'ta başlayan MSÜ sınavı başvuruları devam ederken henüz başvuru yapmamış olam adaylar "MSÜ başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MSÜ 2022 başvurusu nasıl yapılır? MSÜ son başvuru günü ne? İşte detaylar...

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