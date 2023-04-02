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2023 MSÜ soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları

MSÜ soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayan öğrencilerin takibinde. Başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan 2023 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 10:15’te başladı. MSÜ sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 MSÜ soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:40 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 MSÜ soru ve cevapları yayınlandı mı?

2023 MSÜ soru ve cevapları yayınlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav saati ve süresi sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte 2023 ÖSYM MSÜ saati ve süresiyle ilgili bilgiler...

MSÜ 2023 sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

MSÜ sınavında kaç soru soruluyor?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

2023 MSÜ soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarının sınavın ardından aynı gün (2 Nisan 2023 Pazar) içerisinde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sonuçları nasıl nereden öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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