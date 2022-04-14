MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

Bugün adayların erişimine açılacak sonuçlarla birlikte binlerce adayın gündemine 2022 MSÜ tercihleri geldi. Binlerce kişinin askeri eğitim almak üzere katılım sağladığı Milli Savunma Üniversitesi öğrenci seçme sınavı bilindiği üzere 27 Mart tarihinde gerçekleşmişti
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
14 Nisan bugün, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından tercih tarihleri merak edilmeye başlandı.
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.... genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.... internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.