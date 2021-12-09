MTV ödemeleriyle ilgili tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. 2022 MTV ödemelerinde ilk taksit ödemelerinde son güne girildi. Sürücüler gib.gov.tr ve resmi banka kanalları üzerinden online ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, Araca göre 2022 MTV ne kadar? MTV hesaplama ve ödeme nasıl yapılır? İşte MTV ödemeleri ve online ödeme işlemleri.

MTV ödeme işlemleri için tıklayınız

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler 2022 yılı MTV ilk taksit ödemesini, GİB'in internet sayfası aracılığıyla bugün saat 22.00'ye kadar kredi kartı ve banka kartı ile yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

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2022 MTV ÖDEME VE HESAPLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

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2022 MTV NE KADAR?

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

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2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

2022 MTV: 6369 Lira

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

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2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

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2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

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2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira



MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama, ödeme gibi işlemler için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi internet sitesi (https://intvd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Resmi sayfada yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" sekmesine; Araç Tipi, Araç Yaşı, Motor Silindir Hacmi bilgilerini eksiksiz bir şekilde giren sürücüler, işlemin sonunda yıllık tutarı ve taksit tutarını öğrenebiliyor.

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2021'DE EN DÜŞÜK MTV NE KADARDI?

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Bir çok vatandaş MTV olarak kaç TL ücret ödeyeceğini merak ediyor. Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemlerini buradan takip edin. En belirleyici husus aracın türü olmaktadır. Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır gibi araç tiplerine çeşitli oranlar uygulanır. Bu şekilde farklı tip araçlardan farklı miktarda vergi alınır. Bunun yanında otomail ve motosiklette, aracın yaşı ve silindir hacmine göre de ödenecek miktar değişmektedir. Otobüslerde ise yine aracın yaşı ile oturma kapasitesine bakılır. Kamyonlarda aracın yaşı ile taşıyabileceği zamami yüke de bakılır. Ödenecek olan MTV öncelikle, aracın cinsine göre kanunda belirtilen tarifelere göre belirlenmektedir. Örneğin aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre belirlenmiş olan kanunda belirli tarifeler bulunmaktadır. Vergi dairesine gidildiğinde, aracın yaşına ve silindir hacmine göre bu tarifelerde belirtilen oranlarda belirlenmiş olan vergi tutarı sistemde karşımıza çıkmaktadır. Kamyon ve kamyonet ile otobüslerde ise aracın yaşının yanında azami toplam ağırlığına da bakılmak suretiyle motorlu taşıtlar vergisi hesaplanmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada vatandaşlara kolay ödeme yolları anlatıldı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mobil uygulaması kullanarak, GİB'in internet sitesinde "İnternet Vergi Dairesi/Motorlu Taşıtlar" bölümüne 02:00- 22:00 arasında giriş yapı kredi kartı ya da bazı bankaların debit kartı ile, internet bankacılığı üzerinden veya banka şubelerinden, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsil edebilen Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden yapılabiliyor.