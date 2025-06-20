Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MTV ödeme tarihleri 2025 ne zaman son? MTV ne kadar, kaç TL ödenecek?

MTV ödeme tarihleri 2025 ne zaman son? MTV ne kadar, kaç TL ödenecek?

16:2820/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
MTV son ödeme tarihleri 2025
MTV son ödeme tarihleri 2025

2025 yılının ikinci yarısına girerken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri bir kez daha gündemde. Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde tahsil edilen MTV için haziran ayı sonu itibarıyla geri sayım başladı. Araç sahipleri, “MTV ne kadar oldu, ödeme süresi ne zaman doluyor?” sorularının yanıtını araştırıyor. Vergi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, 2025 yılında da iki eşit taksitle alınmaya devam ediyor. Temmuz ayı yaklaşırken araç sahipleri ikinci taksit dönemi için hazırlık yapıyor. MTV tutarları, aracın yaşına, motor hacmine ve cinsine göre farklılık gösterirken, vatandaşlar “MTV ödeme son günü ne zaman?” sorusunu gündemine aldı. Ödemeler, GİB internet sitesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

MTV ÖDEME 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN SON?

MTV ödemeleri 1- 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.

MTV BORCU NE KADAR, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemleri, anlaşmalı bankaların şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden plaka bilgisiyle yapılabilmektedir. Ayrıca, vergi dairelerinden de sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.

GİB'in mobil uygulaması üzerinden de bu işlemler yapılabilir. Bunun yanı sıra, Gib.gov.tr üzerindeki “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

Bir diğer seçenek olarak, e-Devlet üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme” adresi üzerinden de sorgulama ve ödeme yapılması mümkündür.

#MTV
#Mtv Son Ödeme Tarihi
#mtv ödeme tarihleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?