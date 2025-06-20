MTV ödeme tarihleri 2025 ne zaman son? MTV ne kadar, kaç TL ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, 2025 yılında da iki eşit taksitle alınmaya devam ediyor. Temmuz ayı yaklaşırken araç sahipleri ikinci taksit dönemi için hazırlık yapıyor. MTV tutarları, aracın yaşına, motor hacmine ve cinsine göre farklılık gösterirken, vatandaşlar “MTV ödeme son günü ne zaman?” sorusunu gündemine aldı. Ödemeler, GİB internet sitesi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.

MTV ÖDEME 2025 TARİHLERİ NE ZAMAN SON?

MTV ödemeleri 1- 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor.

MTV BORCU NE KADAR, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemleri, anlaşmalı bankaların şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden plaka bilgisiyle yapılabilmektedir. Ayrıca, vergi dairelerinden de sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir.

GİB'in mobil uygulaması üzerinden de bu işlemler yapılabilir. Bunun yanı sıra, Gib.gov.tr üzerindeki “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.