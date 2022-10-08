Mücahit ne demek? Kimlere mücahit denir?

Resulullah, kıymeti son derece yüceltilen "cihad"ı, düşmanla savaş olmadığı için yapamayanlara, daha verimli bir ufuk açmaktadır: Nefsiyle, yani kötülükleri emreden nefsi ile mücadele. Bu cihad aslında, düşmanla yapılan cihaddan daha zordur. Kişi, nefsinin, kötülüğe, tembelliğe, hevesata olan meyillerini kırarak, hakka, ubudiyete, insanoğlunda mevcut hayırlı kaabiliyetlerin inkişafına sevkedebilse imanın gerçek büyüklüğü ortaya çıkar. Bunu yapabilen insanlar nâdirdir. Resûlullah bu hakikate binaen nefis kavgası verene "gerçek mücahid" demiştir.

MÜCAHİT NE DEMEK?

Kutsal sayılan bir ülkü, özellikle de İslam adına savaşan kişiye mücahit denmektedir. Sözcük Arapça mücahidûn (mücahitler) sözcüğünün tekilidir ve "cihat eden" anlamına gelir.

KİMLERE MÜCAHİT DENİR?

Mücahit sözcüğü önceleri ilk İslam Devleti adına savaşan Müslüman askerler için kullanılıyordu. Sözcüğün özellikle Batılı ülkelerde gündelik kullanıma girmesi, 18. yüzyıl Hindistan'ında Birleşik Krallık'la savaşan Müslüman gruplara dayanır.

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MÜCAHİT İLE İLGİLİ HADİS

> “Mücahid nefsiyle mücahede eden kişidir” (Müsned, VI, 20; Tirmizî, “Feżâʾilü’l-cihâd”, 2)

MÜCAHİT İLE İLGİLİ AYET

> Nisâ Suresi - 95. Ayet Tefsiri için tıklayın.