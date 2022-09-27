Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı'nın cesedi dondurucuda çıktı! İşte kan donduran olayın detayları Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını alıp ortaokul arkadaşının yanına yerleşen Melissa İlhan’ın yaşadıkları başta sunucu Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri dehşete düşürdü. Gazinantep Şahinbey'de bir adrese yapılan baskında 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Çocuğun cansız bedeninde darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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