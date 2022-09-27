Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı'nın cesedi dondurucuda çıktı! İşte kan donduran olayın detayları

Antep'te dövülerek öldürüldüğü değerlendirilen 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Melissa İlhan bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı.
Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete maruz bırakıldığı ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.
Bir televizyon programına katılan anne Melissa İlhan çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz bırakıldıklarını söyledi.
Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler evde arama yaptı.
Lina Nazlı cesedi nerede bulundu?
Aramada 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Yapılan ilk incelemede, çocuğun cansız bedeninde darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Şüpheliler G.T. ve M.A. gözaltına alındı.
Gaziantep’te vahşet: 3 yaşındaki Lina Nazlı’nın cesedi derin dondurucuda bulundu!https://t.co/mLgDqqHCWg pic.twitter.com/AIBbWN5pPH
Gaziantep’te vahşet: 3 yaşındaki Lina Nazlı’nın cesedi derin dondurucuda bulundu!https://t.co/mLgDqqHCWg pic.twitter.com/AIBbWN5pPH— A3 Haber (@A3Haber) September 27, 2022