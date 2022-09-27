Özgün Müge Anlıda aranan Lina Nazlının cesedi dondurucuda çıktı İşte kan donduran olayın detayları
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Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı'nın cesedi dondurucuda çıktı! İşte kan donduran olayın detayları

Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarını alıp ortaokul arkadaşının yanına yerleşen Melissa İlhan’ın yaşadıkları başta sunucu Müge Anlı olmak üzere hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyicileri dehşete düşürdü. Gazinantep Şahinbey'de bir adrese yapılan baskında 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Çocuğun cansız bedeninde darp izlerine rastlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lina Nazlı bulundu mu? Lina’yı kim öldürdü, cesedi nereden çıktı?
Lina Nazlı'yı kim öldürdü?

Antep'te dövülerek öldürüldüğü değerlendirilen 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Melissa İlhan bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı.

Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete maruz bırakıldığı ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

Bir televizyon programına katılan anne Melissa İlhan çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz bırakıldıklarını söyledi.

Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler evde arama yaptı.

Lina Nazlı cesedi nerede bulundu?

Aramada 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. Yapılan ilk incelemede, çocuğun cansız bedeninde darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Şüpheliler G.T. ve M.A. gözaltına alındı.

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