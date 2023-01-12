Özgün Muğlaya yılın ilk karı düştü
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Muğla’ya yılın ilk karı düştü

Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla’nın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Kavaklıdere İlçesi’ne bağlı Göktepe Yaylası’na bu yıl mevsimin ilk karı geçen yıla göre yaklaşık bir ay sonra düştü. Beyaza büründüğünü gören pek çok beyaz örtü ile hasret gidermek için yaylaya çıktı. Muğla 5 günlük hava durumunu görmek için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla 5 günlük hava durumu
Muğla 5 günlük hava durumu

Muğla’ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları’na da yılın ilk karı düştü.

YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Bölge genelinde dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı başta çiftçiler olmak üzere kuraklıkla mücadele eden herkesi sevindirirken, Muğla’ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları’na da yılın ilk karı düştü.

Beyaza büründüğünü gören pek çok beyaz örtü ile hasret gidermek için yaylaya çıktı.

Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yaylalarda kar yağışının başladığını belirten Doğa Fotoğrafçısı Taner Genel, bu yıl kar yağışının anca başladığını belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışların devam edeceğini açıkladı.

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