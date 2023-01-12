Muğla’ya yılın ilk karı düştü

Muğla’ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları’na da yılın ilk karı düştü.

YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Bölge genelinde dün geceden beri etkili olan yağmur yağışı başta çiftçiler olmak üzere kuraklıkla mücadele eden herkesi sevindirirken, Muğla’ya bağlı bin 900 rakımlı Kavaklıdere Göktepe ve Gökçukur Yaylaları’na da yılın ilk karı düştü.

Beyaza büründüğünü gören pek çok beyaz örtü ile hasret gidermek için yaylaya çıktı.

Geçen yıl Kasım ayı içerisinde yaylalarda kar yağışının başladığını belirten Doğa Fotoğrafçısı Taner Genel, bu yıl kar yağışının anca başladığını belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgede yağışların devam edeceğini açıkladı.

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