Muğla 5 günlük hava durumu

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Erzurum’un merkezini ve çeşitli bölgelerini beyaza bürüdü. Park ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kaplayan kar, güzel görüntüler ortaya çıkarttı. Gece eksi 8 dereceye düşen hava sıcaklığı, gündüz ise eksi 3’e kadar çıkıyor. Erzurum 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.