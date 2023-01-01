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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Muğla’da önceki gün akşam saatlerinde kar etkili oldu. İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerde yollar ulaşıma kapandı. Seydikemer ilçesinin 13 mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında, yollar yeniden açıldı. Açılan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
14:44 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Muğla 5 günlük hava durumu

Muğla 5 günlük hava durumu

#Muğla
#kar
#kış
#Seydikemer
#meteoroloji
#hava durumu
1 saat önce
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
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