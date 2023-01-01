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Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Denizde dalgaların boyu, yer yer 3 metreye ulaşırken, Kos-Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Öğleden sonra ilçede sağanak etkili olmasının beklendiği de belirtildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:05 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muğla 5 günlük hava durumu

Muğla 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ile çevresi için fırtına ve yağmur uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtınada kıyıya vuran dalgaların boyu, zaman zaman 3 metreye ulaştı.

DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ile çevresi için fırtına ve yağmur uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtınada kıyıya vuran dalgaların boyu, zaman zaman 3 metreye ulaştı. Kos-Bodrum feribot seferleri de iptal edildi. Yarımadanın güney bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılara, 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Ayrıca bölgesel etkili olan yağmurlarla Gündoğan bölgesinde gökkuşağı görüldü.

Kentte öğleden sonra sağanak etki olmasının beklendiği de kaydedildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi.

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Muğla 5 günlük hava durumu için


#Muğla
#Bodrum
#hava durumu
#fırtına
#meteoroloji
20 dakika önce
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Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı
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