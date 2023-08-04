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Muğla'da otomobil ve kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı. Olayda motosikletteki Şeyma Adıkti ile Ayşe Akçin ve otomobil sürücüsü Yıldız yaralandı. Kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı. İşte detaylar.

16:12 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muğla haberleri

Muğla haberleri

'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntü kayıtlarında, otomobille çarpışması sonrası savrularak düşen motosiklete yoldan geçen bir kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Ferdi Yıldız idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi ile Ramazan Karadağ Sokağı'nın kesiştiği noktadaki kavşakta, Şeyma Adıkti'nin kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrularak düşen motosiklete daha sonra plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen beyaz renkli bir kamyonet vurdu.

Olayda motosikletteki Şeyma Adıkti ile Ayşe Akçin ve otomobil sürücüsü Yıldız yaralandı. Adıkti, Akçin ve Yıldız kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Akçin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıkti'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yıldız ise hastanedeki tedavisi sonrası polislerce gözaltına alındı. Kaçan kamyonet sürücünün yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntü kayıtlarında, otomobille çarpışması sonrası savrularak düşen motosiklete yoldan geçen bir kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.



#Muğla
#Fethiye
#Ölüdeniz Caddesi
#Muğla haberleri
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