Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 11 Temmuz Salı günü bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların bölgemizde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Muğla 36-40 C. Sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.