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Muğla’da hortum ve dolu yağışı: Dalaman’da ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar oluştu

Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez, Ege ve Karaçalı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile tarım arazilerinde hasar oluştu. Elektrik direklerinde de devrilmeler meydana geldi. Yollara devrilen direklerin kaldırılması için belediye görevlileri çalışma başlattı. Muğla 5 günlük hava durumu haberimizde.

14:27 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi.

'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Dalaman'da hortum nedeniyle ağaç devrildi, araçlarda hasar oluştu, Bodrum'da ise tekne karaya sürüklendi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 15 aracın camlarında kırılma ve patlama meydana geldiğini belirterek, "Ege ve Merkez mahallemizde 3-4 evde çatı uçması, birçok evin dış cephelerinde ve kiremitlerinde hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı. Muğla 5 günlük
na haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Muğla 5 günlük hava durumu için

MUĞLA'DA FIRTINA VE SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor.

Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından oluşan hortum, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez, Ege ve Karaçalı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri ile tarım arazilerinde hasar oluştu.

Elektrik direklerinde de devrilmeler meydana geldi. Yollara devrilen direklerin kaldırılması için belediye görevlileri çalışma başlattı.

Bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki garaj tentesi ve demir aksamları hortumda uçup iki sokak ötedeki yola düştü. Polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 15 aracın camlarında kırılma ve patlama meydana geldiğini belirterek, "Ege ve Merkez mahallemizde 3-4 evde çatı uçması, birçok evin dış cephelerinde ve kiremitlerinde hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

BODRUM'DA TEKNE KARAYA SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Bodrum ilçesinde de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, Kumbahçe sahiline sürüklendi.

Teknenin, düzensiz göçmenleri taşırken sahil güvenlik ekiplerinden kaçtığı ve bu sırada fırtınayla birlikte karaya sürüklendiği öğrenildi. Düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#muğla
#hava durumu
#meteoroloji
#fırtına
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