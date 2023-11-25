'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. Dalaman'da hortum nedeniyle ağaç devrildi, araçlarda hasar oluştu, Bodrum'da ise tekne karaya sürüklendi. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, 15 aracın camlarında kırılma ve patlama meydana geldiğini belirterek, "Ege ve Merkez mahallemizde 3-4 evde çatı uçması, birçok evin dış cephelerinde ve kiremitlerinde hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı. Muğla 5 günlük

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