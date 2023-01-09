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Muğla için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aralarında Muğla’nın da bulunduğu 6 il için fırtına uyarısı yapıldı. Salı günü Ege’de Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla için fırtına uyarısı
Muğla 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için fırtına uyarısında bulundu.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ifadelere yer verildi: "10.01.2023 Salı günü Ege’de Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.

MUĞLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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