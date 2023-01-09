Muğla için fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada aralarında Muğla’nın da bulunduğu 6 il için fırtına uyarısı yapıldı. Salı günü Ege’de Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşlara soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Muğla 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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