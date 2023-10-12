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Muğla'da feci kaza: TIR sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla-Marmaris Karayolu Sakartepe mevkiinde yoldan çıkan TIR, kayalıklara çarptı. Araç sürücüsü Fırat Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

15:38 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muğla'da kayalıklara çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da kayalıklara çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

-Marmaris Karayolu Sakartepe mevkiinde seyir halindeki 35 ABD 973 plakalı TIR, yoldan çıkarak kayalıklara çarptı. Meydana gelen kazada plastik malzeme yüklü TIR kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü 25 yaşındaki Fırat Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki TIR sürücüsü Fırat Özcan gece saatlerinde Sakar rampasından inerken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki dağa çarptı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü 25 yaşındaki Fırat Özcan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekipleri tarafından yola savrulan eşyalar toplanarak yol tekrar trafiğe açıldı.



#muğla
#trafik kazası
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