Muğla'da kayalıklara çarparak parçalanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Araç sürücüsü 25 yaşındaki Fırat Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi
Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki TIR sürücüsü Fırat Özcan gece saatlerinde Sakar rampasından inerken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak yol kenarındaki dağa çarptı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü 25 yaşındaki Fırat Özcan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekipleri tarafından yola savrulan eşyalar toplanarak yol tekrar trafiğe açıldı.