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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte detaylar.

15:43 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muğla haberleri

Muğla haberleri

'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Detaylar haberimizde.

1’İ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Mahsun T'nin kullandığı 01 ANB 821 plakalı otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Akçaova mevkisinde Nahit Y'nin kullandığı 48 KS 772 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



#Muğla
#Menteşe
#Muğla haberleri
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