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Muğla’da orman yangını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşte detaylar.

15:30 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını

’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Bellibol mevkiindeki ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman işletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları yangın bölgesine gönderildi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.




#Muğla
#Kavaklıdere
#orman yangını
#yangın
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