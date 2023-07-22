Muğla’da orman yangını
’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Bellibol mevkiindeki ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman işletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, su tankeri ve hava araçları yangın bölgesine gönderildi.
YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı. Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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2 saat önce