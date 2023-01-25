|
Muğla'da deprem mi oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.
Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7, AFAD ise 5.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçen deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9'a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.