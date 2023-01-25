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Muğla depremi merkez üssü neresi?

AFAD'dan yapılan açıklamada Akdeniz'de, Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 km. açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi. İşte deprem detayları.

16:18 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muğla'da deprem mi oldu?

Muğla'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7, AFAD ise 5.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçen deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi.

Son deprem ne anlama geliyor, daha büyük depremleri tetikler mi?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Buradaki depremler Türkiye karası üzerinde olacak depremlerden daha büyük bir deprem oluşturabilir. Dalma batmaya bağlı olarak gelişen bir deprem. Volkanik kökenli bir deprem değil. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Bunu bilme şansımız yok. Ama potansiyel olarak burası 9'a varan büyük depremler üretme kapasitesine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler bir hayli korkutmaya başladı. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


#deprem
#muğla depremi
#afad
17 dakika önce
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Muğla depremi merkez üssü neresi?
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