Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla hava durumunu sizler için hazırladık. Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazilerini su bastı.

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Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

Bölgede geceden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde yollar dereye döndü.

Yollarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yayla mevkisinde su basan ağıldaki keçiler, sahipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışlar nedeniyle ilçede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.