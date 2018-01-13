ÖZGÜN HABERLER

Muğla hava durumu! Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla'da sağanak etkili oluyor

Muğla hava durumu haberimizde. Muğla'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Alınan bilgilere göre kent merkezine ise metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

Haber Merkezi AA
Muğla'da sağanak yağışlar etkili oluyor.

Muğla'da sağanak yağışlar etkili oluyor.

Muğla hava durumunu sizler için hazırladık. Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki tarım arazilerini su bastı.

Muğla hava durumu için tıklayınız

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezindeki sağanakta metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

Bölgede geceden beri aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez Menteşe ilçesindeki Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisindeki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde yollar dereye döndü.

Yollarda biriken sular nedeniyle bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yayla mevkisinde su basan ağıldaki keçiler, sahipleri tarafından kurtarıldı.

Yağışlar nedeniyle ilçede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
        Çok yakında!

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.