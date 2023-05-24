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Muhannet anlamı nedir?

Muhannet, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Muhannet, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Muhannet kelimesinin anlamı ise korkak, ödlek manasına gelmektedir. Peki TDK'ye göre muhannet kelimesinin sözlük anlamı nedir?

10:46 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Muhannet anlamı

Muhannet anlamı

Muhannet eski dönelerde kullanılmış olan ve Arapça kökenli bir kelimedir. Günümüzde pek kullanılmayan ve bilinmeyen kelimeler arasında yer aldığı söylenebilir. Anlamı konusunda araştırmaya heves edilen kelimeler arasında yer alan Muhannet ne demektir? Muhannet TDK sözlük anlamı nedir?

Muhannet ne demek?

Muhannet kelimesi, etimolojik olarak ''muhannes'' sözcüğünden türetilmiş durumdadır. Arapçada ödlek, namert anlamında kullanılan bir sözcüktür. Bir kişi '' O çok muhannet bir adam'' dediğinde bahsettiği kişinin korkak, ödlek gibi manasını kastetmesi mümkündür.

Muhannet anlamı nedir?

Türkçede muhannet kelimesi gibi birçok Arapça kelime dilimize geçmiştir. Muhannet kelimesi namert, korkak, ödlek gibi manalara geldiği gibi iki büklüm yapmak, gevşetmek gibi manalara da gelmektedir.

Ayrıca nankör, korkak, olmadık şeylere korkan, en ufak şeyden ödü patlayan kişilere muhannet denmektedir.

TDK'ya göre muhannet kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Muhannet kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre namert, alçak ve korkak manasında kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kadın yaradılışlı adam, ödlek anlamında da kullanılmıştır. Ayrıca bir diğer manası olarak vefasız manasında tezahür etmiştir.

Muhannet kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek

  1. Muhannete muhtaç olacağıma ölürüm daha iyi. ( Toplumda saygınlığı olmayan değersiz kişilerden medet ummak anlamında kullanılmış.)
  2. O çok Muhannet bir adammış sonradan anladım. ( Nankör, namert veya tüm manalara açık şekilde kullanılmış.)

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