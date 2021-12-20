Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı gazeteci kimdir?

Röportaj yaptığı sırada yanına gelen kameramana tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya büyük tepki çekti. Olayın ardından açıklamalar yapılırken tokat atılan gazetecinin kim olduğu merak edildi. Peki, Muharrem Sarıkaya'nın yayın esnasında kendisine yardım ederken tokat attığı gazeteci kimdir, nerede çalışıyor?

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT ATTIĞI GAZETECİ KİM?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

Ahmet Demir, İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiridir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, İHA muhabiri Ahmet Demir'e attığı tokat tepki çekti.

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MUHARREM SARIKAYA ÖZÜR DİLEDİ Mİ?

Eğilerek telefon ve kablolarla uğraşan muhabire çalıştığı esnada tokat atan Sarıkaya gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi.

Paylaşımında "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerine yer veren Muharrem Sarıkaya'ya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

FATMA ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk TV canlı yayınında yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konuk olduğu canlı yayında son derece nahoş bir durum yaşandığını belirtti.

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Yayının başından itibaren teknik aksaklıklar yaşandığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın, çalışan teknikere asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok. Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."

"Olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı. Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur. Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim."

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OYNAT 00:30 Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AHMET DEMİR'E DESTEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabiri Ahmet Demir’i telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yaşanan olayın kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirten Fahrettin Altun, "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi.

Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK’larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir” dedi.

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Yaşanan olaya tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, “Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız” ifadelerine yer verdi.