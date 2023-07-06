Mühendis maaş zammı
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına gelecek zam miktarı netleşmeye başladı. TUİK tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon aylık bazda 3.92 olurken yıllık bazda 38.21 seviyesinde çıktı. Böylelikle memur maaşlarına gelecek zam ile birlikte maaşların daha refah payı hesaba katılmadan maaşların 22 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Kamuda çalışan memurlar da maaşlarına gelecek zammı araştırmaya başladı. Peki, mühendis maaşı temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak?
Temmuz zammı sonrası Mühendis maaşı ne kadar?
TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte memurlara yapılan Temmuz zammı sonra Mühendis maaşı 21.295 liradan 33.122 liraya yükselmiş oldu.
En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.
Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.
En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.