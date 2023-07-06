|
Özgün

2023 Mühendis maaşları: Temmuz zammı sonrası Mühendis maaşı ne kadar?

Temmuz ayıyla birlikte mühendis maaşı araştırmaları hız kazandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri memur maaşlarına yapılacak zam miktarı oldu. Binlerce mühendis maaşlarına yapılacak zam miktarını yakından takip ediyor. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Peki, zamlı mühendis maaşları ne kadar olacak, kaç TL? En düşük mühendis maaşı ne kadar oldu? İşte yeni mühendis maaş 2023 Temmuz!

16:55 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mühendis maaş zammı

Mühendis maaş zammı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına gelecek zam miktarı netleşmeye başladı. TUİK tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon aylık bazda 3.92 olurken yıllık bazda 38.21 seviyesinde çıktı. Böylelikle memur maaşlarına gelecek zam ile birlikte maaşların daha refah payı hesaba katılmadan maaşların 22 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Kamuda çalışan memurlar da maaşlarına gelecek zammı araştırmaya başladı. Peki, mühendis maaşı temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz zammı sonrası Mühendis maaşı ne kadar?

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte memurlara yapılan Temmuz zammı sonra Mühendis maaşı 21.295 liradan 33.122 liraya yükselmiş oldu.

En düşük memur maaşı 22 bin lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?
Memurlara seyyanen zam artışı ne kadar?

Memur ve emekli temmuz zammı için gözler enflasyon rakamlarına çevrilmişti. 6 Aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 olduğu duyuruldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı belli oldu. memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olunacak. Peki seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Doktor, avukat, hemşire, polis, öğretmen, kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL oldu?


#mühendis maaşları
#memur zammı
#mühendis zammı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika: Emekli maaşına ilave zam yolda