Özgün En yüksek ve en düşük mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
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En yüksek ve en düşük mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük mühendis maaşı TÜİK enflasyon rakamalarının açıklanmasıyla birlikte belirlendi. Yeni yıla girilirken gözler mühendis maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. 3 Ocak günü açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları ile emekli ve memur zammı belli oldu. mühendis maaşlarına ise memur maaşlarına yapılan yüzde 16,50 oranında zam yapılacak. İşte, 2023 en yüksek ve en düşük mühendis maaşı hakkında merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MÜHENDİS MAAŞLARI: En düşük mühendis maaşı 2023 ne kadar? En yüksek mühendis aylığı kaç TL oldu? Ocak-Temmuz mühendis zam oranları
Mühendis maaş zammı 2023

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,31, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,47 arttı.

2022 TÜİK enflasyon yüzde kaç oldu?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,18 yükselirken, Yİ-ÜFE yüzde 0,24 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.

Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmişti.

Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Aylık enflasyon, Eylül 2021'yüzde 1,25 olarak kayıtlara geçmişti.

Memur emekli zammı
Memur emekli zammı

Memur ve memur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.

Mühendis maaşı
Mühendis maaşı

2023 en yüksek ve en düşük mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 memur zammı ile mühendis (1/4) mühendis maaşları 16 bin 205 TL'den 18 bin 743 TL'ye yükseldi.

Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

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