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Mühendis maaşları güncellendi! 2024 Temmuz ayı mühendis maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıktı. Haziran enflasyonuyla birlikte memur ve emekli zam oranları belli oldu. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Buna göre mühendis maaşları da güncellendi. 2024 mühendis maaşları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte yeni mühendis maaşı ücretleri...

12:06 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mühendis maaşları
Mühendis maaşları

Zamlı mühendis maaşları Temmuz 2024 belli oldu. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarına göre; Haziran enflasyonu %1,64 artarken, 6 aylık enflasyon 24,73 oldu. Memur ve memur emeklisi maaşları da enflasyon rakamlarıyla yeniden şekillendi.

MÜHENDİS MAAŞLARI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

Mevcut maaş: 50.869,00 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 60.691,80 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 42.343,12 TL

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.


Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli maaşları Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Temmuz zammı ile doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli güncel maaş oranları

Memur maaş zam oranında geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını büyük bir heyecanla bekliyor. 6 aylık enflasyon oranının açıklanması ile memur zam oranı belli olurken doktor, hemşire, uzman doktor, ebe, sağlık personeli maaş zamları da güncellenecek. Doktor, uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli maaşları Temmuz'da ne kadar, kaç TL olacak? 2024 Temmuz zammı ile doktor, hemşire, ebe, sağlık personeli güncel maaş oranları hesaplama tablosu haberimizde.


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Mühendis maaşları güncellendi! 2024 Temmuz ayı mühendis maaşlarına ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?