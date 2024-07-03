Zamlı mühendis maaşları Temmuz 2024 belli oldu. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarına göre; Haziran enflasyonu %1,64 artarken, 6 aylık enflasyon 24,73 oldu. Memur ve memur emeklisi maaşları da enflasyon rakamlarıyla yeniden şekillendi.
MÜHENDİS MAAŞLARI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?
Mevcut maaş: 50.869,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 60.691,80 TL
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 35.490,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 42.343,12 TL
TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?
İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.