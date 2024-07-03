Zamlı mühendis maaşları Temmuz 2024 belli oldu. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarına göre; Haziran enflasyonu %1,64 artarken, 6 aylık enflasyon 24,73 oldu. Memur ve memur emeklisi maaşları da enflasyon rakamlarıyla yeniden şekillendi.

MÜHENDİS MAAŞLARI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

MÜHENDİS MAAŞLARI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.