Murat Kurum nerenin, hangi bölgenin milletvekili? AK Parti milletvekili Murat Kurum hakkında bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkan adaylıklarına ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı için konuşan isimlerden biri Murat Kurum. Peki, Murat Kurum şuanda hangi görevde bulunuyor? Murat Kurum nerenin milletvekilidir?

MURAT KURUM NERENİN, HANGİ BÖLGENİN MİLLETVEKİLİDİR?

Murat Kurum, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti İstanbul 1. bölge 1.sıradan milletvekili adayı oldu. Seçim sonuçlarına göre Murat Kurum AK Parti İstanbul 1. bölge milletvekili seçilmiştir.

MURAT KURUM KİMDİR?

İnşaat Yüksek Mühendisi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi’nde tamamladı.

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)

İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. (2009-2018 Temmuz.)

SİYASİ KARİYERİ

2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Yeni kabinenin ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.







