Varto’da kar yağışı

Muş’un Varto ilçesinde, 2023 yılının ilk karı yağdı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Varto’da besicilerin hayvanlarını ahırlara aldığı görüldü.
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Muş’un Varto ilçesinde, 2023 yılının ilk karı yağdı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Varto’da besicilerin hayvanlarını ahırlara aldığı görüldü.
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