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Varto’da kar yağışı

Varto’da her sene erken yağan kar, bu sene geç de olsa yağdı. Günlerdir bahar havasının hakim olduğu ilçede vatandaşlar, bu sabah karla uyandılar. Bingöl ve Şerafettin dağlarının yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili olurken, ilçede yağan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. Muş 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muş 5 günlük hava durumu
Muş 5 günlük hava durumu

Muş’un Varto ilçesinde, 2023 yılının ilk karı yağdı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Varto’da besicilerin hayvanlarını ahırlara aldığı görüldü.

MUŞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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