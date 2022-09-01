Özgün Musa Eroğlundan Hz Aliye yönelik çirkin ifadeler
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Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin ifadeler!

Ünlü türkücü Musa Eroğlu, Hz. Ali'ye yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Alevi vatandaşların ve derneklerin tepkisiyle karşılaştı. Eroğlu hakkında başsavcılığa dilekçe verildi. Yaşanan olayın ardından "Musa Eroğlu ne dedi, Musa Eroğlu kimdir" soruları merak kazandı. İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Musa Eroğlu Hz. Ali hakında ne söyledi? Musa Eroğlu kimdir, kaç yaşında?
Musa Eroğlu

Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendiren Musa Eroğlu bulunduğu bir ortamda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) amcasının oğlu ve damadı, ilmin kapısı Hz Ali'ye yönelik alçak ifadeler kullandı.

MUSA EROĞLU HZ.ALİ İÇİN NE DEDİ?

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu iddia eden Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir."dedi.

Eroğlu, Hz. Ali'nin Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle şehit edilmesini dalga konusu yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Alevi derneklerinden Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, ünlü türkücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu (d. 1944, Kumaçukuru, Mut, Mersin), Türk halk müziği sanatçısı. Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile meşhur olmuştur.

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