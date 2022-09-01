Musa Eroğlu'ndan Hz. Ali'ye yönelik çirkin ifadeler!

Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendiren Musa Eroğlu bulunduğu bir ortamda Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) amcasının oğlu ve damadı, ilmin kapısı Hz Ali'ye yönelik alçak ifadeler kullandı.

MUSA EROĞLU HZ.ALİ İÇİN NE DEDİ?

Hz Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın 2 ton 700 kilo olduğunu iddia eden Musa Eroğlu, "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir."dedi.

Eroğlu, Hz. Ali'nin Zülfikar kılıcını kullanmasına rağmen kama olarak tabir edilen kesici bir aletle şehit edilmesini dalga konusu yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Alevi derneklerinden Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, ünlü türkücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

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MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu (d. 1944, Kumaçukuru, Mut, Mersin), Türk halk müziği sanatçısı. Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile meşhur olmuştur.